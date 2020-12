Grande Fratello Vip, la puntata del 7 dicembre

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda lunedì 7 dicembre, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivederenel video qui sopra.Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini:allo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia . Nel corso della puntata, l'influencer ha incontrato anche sua madre Sono quattro i concorrenti finiti in nomination nella puntata del 7 dicembre: Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Selvaggia Roma - la meno votata al televoto del 4 dicembre.