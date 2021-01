Grande Fratello Vip, la puntata del 4 gennaio

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 4 gennaio è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivederenel video qui sopra.Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: dallo scontro traall'assenza di Natalia Paragoni , fidanzata di Andrea Zelletta che non ha accettato l'invito del GF Vip e ha inviato una diffida al programma. Inoltre,ha parlato del suo I concorrenti nominati a finire al televoto sono : Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga.