Grande Fratello Vip, la puntata del 4 dicembre

La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda venerdì 4 dicembre, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivederenel video qui sopra.Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: dal confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al messaggio del papà di Dayane Mello . Ma soprattutto, i concorrenti hanno dovuto decidere se lasciare il reality o proseguire fino a febbraio: due di loro hanno scelto di andarsene Per essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite ildal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.