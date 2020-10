Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre, in prima serata dalle 21.35 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, va in onda l'ottava puntata della quinta stagione del, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Come sempre, tanti i temi da affrontare, gli intrecci da risolvere e i momenti da rivedere, sotto la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti dei due opinionisti in studio, Pupo e Antonella Elia.Un'ombra irrompe nel rapporto d'amicizia speciale che si è creato tra i due inquilini della casa,. Non è tutto: al centro della puntata ancora una volta, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi: tutta la verità. Inoltre, è tempo di sorprese per Myriam Catania mentre Patrizia De Blanck si ritroverà di fronte la marchesa del Secco d'Aragona..