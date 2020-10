Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 16 ottobre

in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Due donne forti e dal carattere deciso,si sono confrontate animatamente e continuano a farlo, riusciranno a trovare un punto d'incontro e avvicinarsi al chiarimento?Matilde è protagonista anche di un altro triangolo creatosi nella Casa: quello con. L'amicizia tra le due bionde si è incrinata? Intanto, nella casa sembrano delinearsi nuovi equilibri: Guenda Goria - finita in nomination con Matilde e Stefania - si scaglia contro tutti. Cosa succede tra Tommaso e Francesco Oppini? I due hanno discusso dopo uno scherzo dell'influencer che non è stato gradito dal figlio di Alba Parietti.