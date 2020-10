Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 12 ottobre

Lunedì 12 ottobre, in prima serata dalle 21.35 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, va in onda la nona puntata della quinta stagione del, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Come sempre, tanti i temi da affrontare, gli intrecci da risolvere e i momenti da rivedere, sotto la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti dei due opinionisti in studio, Pupo e Antonella Elia.Un gioco apparentemente innocente ha destabilizzato gli equilibri della casa: ai vip è stato chiesto di votare chi, secondo loro, è(ovvero quello che si nasconde di più rispetto alle dinamiche del reality). Non è tutto: al centro della puntata anchee un confronto trae alcuni dei suoi ex inquilini.Chi tradovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip?