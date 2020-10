Grande Fratello Vip, la puntata del 23 ottobre

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre, è disponibile in streaming on demand su Mediaset Play. Potete rivedere la puntata integrale nel video qui sopra.



Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, dall'ingresso nella casa di Mario Balotelli al confronto dei VIP con Matilde Brandi. Inoltre, Andrea Zelletta si scontra con l'influencer Alice Fabbrica, protagonista di un presunto flirt con l'ex tronista.



I sei vip in nomination della dodicesima puntata sono: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria.

