Grande Fratello Vip, la puntata del 23 novembre

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda lunedì 23 novembre, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivederenel video qui sopra.Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: ai concorrenti è stato rivelato che il reality non finirà a dicembre ma si prolungherà fino a febbraio , e hanno ricevuto il sostegno dei loro cari attraverso dei videomessaggi Per essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite ildal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.