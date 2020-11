Grande Fratello Vip, la puntata del 2 novembre

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 2 novembre, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivedere la puntata integrale nel video qui sopra.



Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, dalla lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia al provvedimento preso per Paolo Brosio.



In nomination finiscono Francesco Oppini e Massimiliano Morra, i due meno votati al precedente televoto; Paolo Brosio, penalizzato per non aver rispettato il patto di riservatezza, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.



Per essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite il GF VIP Party dal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.

