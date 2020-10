Grande Fratello Vip, la puntata del 16 ottobre

La decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 16 ottobre, è disponibile in streaming su Mediaset Play. Potete rivedere la puntata integrale nel video qui sopra.



Il reality condotto da Alfonso Signorini si apre con il faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, ai ferri corti già da diversi giorni e ancora apparentemente lontane da una riappacificazione. Nel corso della puntata, anche l'intervista doppia a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, e una sorpresa e tanta emozione per Andrea Zelletta.



I quattro vip in nomination della decima puntata sono: Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

