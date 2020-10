Grande Fratello Vip, il riassunto della nona puntata

Litigi, sorprese, eliminazioni, scherzi: è successo di tutto nella nona puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 12 ottobre.



Il reality condotto da Alfonso Signorini ha visto diversi scontri tra Franceska Pepe e alcuni concorrenti della casa: dallo studio, la ex inquilina ha fatto perdere le staffe prima ad Andrea Zelletta, che l'ha definita "malvagia e inutile", poi a Myriam, Dayane e Pierpaolo.



Sorprese e tanta emozione invece per Stefania Orlando, che ha potuto rivedere il marito Simone Gianlorenzi, e per Enock, che ha parlato con la fidanzata Giorgia e con il fratello Mario Balotelli.



La puntata si è quindi conclusa con un'eliminazione eccellente e le nomination: ora sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.

Qui sopra è possibile rivedere un riassunto della puntata.

