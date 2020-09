inizia la quinta edizione del, in prima serata su Canale 5. A condurre, che sarà accompagnato dagli opinionisti. Quest'ultima dopo essere stata una delle concorrenti più amate e discusse della quarta edizione vip del reality torna in studio in veste di opinionista.Nel nuovo, vediamo Alfonso Signorini e i due opinionisti iniziare a discutere cercando di trovare la strada per gli studi di Cinecittà. Riusciranno ad arrivare in tempo?Da influencer comea glorie come, dall'accoppiata madre e figliae Guerdalina Goria, il cast del GF Vip 5 è ricco di sorprese. Ci sono vecchie conoscenze dei reality, come, celebri personaggi tv, come, modelle e modelli, come, ma anche atleti, come il fratello di Mario Balotelli,. Conosciamoli meglio nel video qui sotto.