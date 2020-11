Grande Fratello Vip, il ritorno di Cristiano Malgioglio

Il momento tanto atteso è arrivato: lunedì 30 novembre Cristiano Malgioglio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip . Per lui è un ritorno: fu uno dei protagonisti indiscussi della seconda edizione e, grazie all'affetto del pubblico, riuscì ad arrivare fino alla semifinale.In una recente intervista a Chi, Malgioglio ha rivelato: "Se farò questo reality,e anche perché in questo momento sento".E poi ha spiegato meglio: "La casa del GF Vip per me è la protezione assoluta. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci., almeno lì potrò farlo".Da esperto conoscitore delle dinamiche del reality (ha svolto anche il ruolo di opinionista nell'edizione NIP), Cristiano Malgioglio ha anche raccontato quali sono i suoi inquilini preferiti quest'anno: "Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino".