Grande Fratello Vip, come vedere la quarta puntata

La quarta puntata della quinta edizione delandata in ondaè disponibilein streaming on demand sul portale Mediaset PlayNel video qui sopra la puntata integrale.è l'ospite speciale che entra nella casa del Grande Fratello e in una lunga lettera alla ex Adua Del Vesco racconta il suo più grande segreto . L'attrice incontra anche il suo attuale fidanzato Giuliano Denis Dosio regalano forti emozioni parlando della loro vita, e Tommaso Zorzi e Franceska Pepe continuano a litigareSono quattro i nominati della quartaa puntata: Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.