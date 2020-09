Grande Fratello Vip, come rivedere la prima puntata

Lunedì 14 settembre in prima serata suha preso il via la quinta edizione del Grande Fratello Vip . Da Matilde Brandi a Enock Balotelli, passando per Patrizia Blanck e Flavia Vento , tutti i concorrenti hanno varcato la porta rossa per iniziare l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, in cui non sono ovviamente mancate le prime nomination Ad affiancareal timone della trasmissione, due opinionisti d'eccezione come(protagonista della scorsa edizione), che dallo studio hanno assistito all'ingresso e alle prime sensazioni provate dai concorrenti. In attesa dunque di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, qui sopra è possibile rivedere laintegrale.