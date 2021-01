GF VIP, chi sarà la prima finalista. Le reazioni social

Nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio in prima serata su Canale 5, viene aperto un televoto per decidere chi sarà ladella quinta edizione delSono i concorrenti maschi a dover scegliere chi non merita la finale. Le tre concorrenti rimaste sono:A loro si aggiunge, scelta da tutte le concorrenti donne come la più meritevole per andare in finale. Ora sarà il pubblico, attraverso il televoto lanciato da Alfonso Signorini, a votare chi tra loro quattro finirà direttamente in finale.Nel video qui sopra abbiamo raccoltodopo l'annuncio delle possibili finaliste.