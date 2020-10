Grande Fratello Vip, boom di ascolti

Nuovo record di ascolti per la quinta edizione di. Ieri sera su Canale 5, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, è stato seguito da 3.429.000 spettatori con il(leadership sul target commerciale con il 22.2%).Nel corso della serata, la trasmissione condotta daha toccato picchi del 35.29% di share e di 4.417.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-34enni: 25% di share. Numeri record sui social: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 990.800 interazioni totali.In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo. Inoltre, l'undicesima puntata è stata seguita in contemporanea alla messa in onda sulle piattaforme streaming (sito Grande Fratello, sito e App Mediaset Play) da 302.207 utenti (+29% rispetto alla puntata precedente) Il nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" è per venerdì 23 ottobre in prima serata su Canale 5.

Potete rivedere la puntata integrale nel video qui sopra. Tante le emozioni in questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, che si apre con le immagini del bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini per proseguire poi con le liti tra i due gruppi che si sono formati nella casa. In diretta si parla anche dello scontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, e del rapporto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta.



Andrea Zelletta, dopo lo scontro con Franceska Pepe, riceve la visita della sua fidanzata Natalia Paragoni, mentre per Patrizia De Blanck c'è Antonio Zequila.



I quattro vip in nomination dell'undicesima puntata sono: Deyane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta.

