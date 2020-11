Grande Fratello Vip, aumentano le prime serate

Pur in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo,ha deciso di investire ulteriormente sulla propria offerta televisiva arricchendo in maniera decisa la programmazione di Canale 5 in vista delle festività natalizie.La prima decisione riguardacon un aumento delle serate dedicate al reality nel mese di dicembre. Oltre al previsto appuntamento del lunedì, da venerdì 4 dicembre riprendono su Canale 5 anche le puntate del venerdì, assicurando in questo modo al pubblico due prime serate a settimana fino a Natale. Sono quindidi Grande Fratello Vip che andranno in onda per tre venerdì consecutivi: iDi conseguenza, per garantire al pubblico la continuità degli appuntamenti del venerdì, la fiction di Canale 5 Il silenzio dell’acqua sarà anticipata al mercoledì sera, già a partire dal 2 dicembre. Sempre seguendo gli orientamenti positivi del pubblico, le ultime due puntate - semifinale e finale - di All Together Now-La musica è cambiata saranno promosse al sabato sera. Il programma si concluderà con due appuntamenti settimanali consecutivi, sabato 5 e sabato 12 dicembre.Questa comunicazione segue quella già data nel corso della: il Grande Fratello Vip continuerà fino all'8 febbraio 2021.