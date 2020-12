Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 4 dicembre

Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Dentro o fuori:. Stasera i "vipponi" dovranno decidere chi resterà dentro la Casa e chi invece preferisce abbandonare il gioco. Il gruppo delle donne si è spaccato. Tante le tensioni tra le ragazze della Casa e in questa settimana non sono mancati gli scontri accesi. inoltre non mancheranno le emozioni. In particolare,riceverà una gradita sorpresa dal Brasile.