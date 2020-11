Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 novembre

Lunedì 30 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con, prodotto da Endemol Shine Italy. È arrivato il momento tanto atteso: Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa , come reagiranno i vipponi?Anche in questa puntata non mancheranno le sorprese e i momenti pieni di emozione. In particolare,potrà rivedere il figlio Gian Amedeo. La settimana scorsa, è stato comunicato ai concorrenti che il reality proseguirà fino a febbraio 2021 : ciascuno ha reagito a suo modo e non sono mancate i. Sui social si è scatenato il tifo per alcuni inquilini del loft di Cinecittà che hanno preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare il gioco… Cosa succederà?Infine, alsono finiti Francesco, Andrea, Dayane, Rosalinda, Enock, Elisabetta e Selvaggia. Uno di loro dovrà lasciare la Casa di Gf Vip.