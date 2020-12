Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 21 dicembre

Lunedì 21 dicembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto dae Grande Fratello regala agli inquilini del loft di Cinecittà una serata all’insegna della musica:saranno ospiti di Gf Vip 5. Non solo, per i “vipponi” una gradita sorpresa sotto l’albero: gli auguri dei loro cari. I videomessaggi dei parenti scalderanno il cuore dei concorrenti.E prima della diretta su Canale 5, spazio al pre serale su Mediaset Play e sul sito del Grande Fratello con. A partire dalle 20,30, Awed e Annie Mazzola seguiranno i preparativi dei vip nella casa e intervisteranno Alfonso Signorini, Selvaggia Roma, la sorella di Tommaso Zorzi e il marito di Stefania Orlando.