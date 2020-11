Giulio Pretelli: "Elisabetta si è comportata male"

“Non mi aspettavo il suo percorso con Elisabetta, ma da solo. È un tipo molto scherzoso, molto alla mano”. Cosìparla a GF VIP Party del rapporto di suo fratelloGiulio Pretelli commenta gli ultimi fatti, ovvero: “Pierpaolo ha capito che quello che lui vuole Elisabetta lì dentro non glielo darà. Mi sembra che Elisabetta si sia comportata un po’ male. Pierpaolo sta facendo passi indietro, si aspettava dei gesti. Ma sono sicuro che fuori loro si rivedranno”.Giulio si scaglia contro il termine “zerbino” usato per definire il fratello: “Innamorato non lo dico, ma è affezionato, per lui è un punto di riferimento”.