Giulia Salemi: "Io non c'ho mai provato con Briatore"

"Io non c'ho mai provato con Flavio Briatore, lo giuro". Al Grande Fratello Vip non ci sta a passare per quella che ci prova coi mariti delle altre o per un'accattona, sfogandosi con Dayane Mello e Selvaggia Roma dopo il battibecco avuto con Elisabetta Gregoraci durante la diretta del lunedì e proseguito alla fine della puntata."Non mi va che mi faccia passare per un'accattona solo perché le ho dato della snob, cosa che lei è ", aggiunge la modella. Le tensioni tra le due sono nate dopo la rivelazione di Alfonso Signorini di un presunto gossip relativo a un'estate in Sardegnadi qualche anno fa, quando, secondo Elisabetta, Giulia avrebbe parlato più col marito che con lei.