"Mai mi permetterei di mancare di rispetto a una donna sposata con un uomo. Se ha percepito che mentre stavate insieme ho sbagliato, chiedo scusa a Elisabetta e mi dispiace . Voglio provare a mettermi nei suoi panni per capire dove ho sbagliato, l'ho detto anche a lei. Ma non mi piace come ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, neanche i toni". Nella casa del Grande Fratello Vip ed Elisabetta Gregoraci provano a chiarirsi dopo aver discusso duramente nella puntata precedente.La modella 27enne, accusata dalla showgirl calabrese di aver mandato dei messaggi al suo ex marito Flavio Briatore e di aver chiesto all'imprenditore di essere ospitata nei suoi locali in Sardegna, critica Elisabetta per aver avuto un atteggiamento molto aggressivo nei suoi confronti.