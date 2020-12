Negli ultimi giorni nella casa del, il rapporto traha dato spago a voci su un possibile flirt tra loro due. Una vicinanza che non è sfuggita nemmeno agli altri inquilini della casa diChi è sembrata particolarmente interessata alla situazione èche lancia qualche provocazione nei confronti del chirurgo per provare a capire se da parte sua ci sia un interesse o meno verso l'influencer milanese. "Secondo me ti piace, tu ti emozioni quando passa lui", dichiara l’ex concorrente di"Secondo me è anche il contesto", replica Urtis che non ha negato né confermato la cotta per il coinquilino.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE