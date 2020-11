Giacomo Urtis entra nella casa del GF Vip

entra nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 16 novembre per rimanere alcuni giorni con la licenza di raccontare alcuni gossip da fuori: ma non tutti sono veri e i concorrenti devono individuare quali. Urtis è unmolto noto tra i vip italiani ed è anche un cantante e personaggio televisivo.Classe 1977, Giacomo è nato a Caracas (Venezuela), ma dopo un paio di anni si trasferisce ad Alghero in Sardegna, luogo d'origine dei genitori. Nel 2002 si laurea all’Università di Sassari specializzandosi in dermatologia e venereologia. Successivamente, ottiene il master in Chirurgia estetica all'università degli Studi di Milano. Nel 2017 partecipa alla 12esima edizione de L’Isola dei famosi. e diventa una vera e propria istituzione nell'ambito della chirurgia estetica tra i vip.