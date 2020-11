GFVip, torna la pace tra Oppini e Zorzi

Torna il sereno altrache negli scorsi giorni hanno vissuto alcuni momenti di frizione. A fare il primo passo è stato l’influencer milanese che, dopo la lite dovuta al riavvicinamento tra Oppini e, ha voluto scrivere una toccante lettera all’amico per mettere una pietra sulle incomprensioni passate."Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità che subito mi ha curato", ha scritto Zorzi al coinquilino. Immediata la risposta del figlio diche, sempre tramite una missiva, ha sottolineato a Tommaso l’importanza del loro rapporto. "Caro Tommi, mi sei entrato dentro. Qui dentro con te ho trovato casa, come se avessi visto in te la versione maschile di mia madre", ha scritto Oppini. Due lettere a cuore aperto che insieme ad abbracci e lacrime di commozione hanno suggellato una serenità ritrovata tra i due concorrenti del reality di Canale 5