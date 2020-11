GFVip, Andrea Zelletta: "Non ho mai visto mio padre piangere"

Continua il viaggio introspettivo di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che durante il loro percorso all’interno della casa disi trovano a riflettere e ad esaminare situazioni personali irrisolte. Ultimo in ordine cronologico ad analizzare alcuni aspetti della sua vita privata èche in un lungo sfogo conparla del suo rapporto col padre."Non ho mai visto mio padre piangere, ma non mi sono mai posto questa domanda", dice l’ex tronista che poi aggiunge: "Quando qualcuno a casa ha dei problemi va da lui, lui non viene mai da noi". Un rapporto sul quale il fidanzato disi interroga e che lo fa commuovere davanti ai coinquilini che provano a rincuorarlo.