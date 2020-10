GF Vip, tra Pierpaolo ed Elisabetta carezze prima di dormire

È unaparticolarmente dolce quella che si dannoedall'interno della casa delIl modello si avvicina al letto della showgirl e si inginocchia davanti a lei, ricevendo in risposta una mano attorno al collo da parte della ex moglie di Flavio Briatore.Pierpaolo ricambia subito con teneredi Elisabetta e sguardi interminabili, per poiqualcosa all'orecchio della coinquilina con la quale ha stretto da tempo una relazione platonica. Quasi impossibile capire cosa i due si dicano, di certo il loro modo di guardarsi lascia intendere molto.