GF Vip, Tommaso Zorzi parla dei suoi ex: "Non mi merito tutto questo"

"Nella vita precedente devo essere stata una persona orribile perché non posso avere questo karma, non me lo merito". Nella casa del Grande Fratello Vip si mette a nudo raccontando le relazioni amorose che lo hanno visto protagonista in passato."Ho sempre attratto le persone sbagliate, per vari motivi - confida a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando - perciò a un certo punto ho scritto un, almeno ho monetizzato le mie sfortune".L'influencer ha citato alcuni esempi, come il ragazzo che dopo averlo lasciato a Capodanno gli ha chiesto indietro tutti i regali fatti, o ancora quello che aveva già una fidanzata. Ma le disavventure di Tommaso, purtroppo, non finiscono qui...