GF Vip, Tommaso Zorzi: "Do segni di cedimento"

inizia a soffrire la reclusione all'interno della casa del Grande Fratello Vip . È lui stesso a rivelarlo davanti alle telecamere, dopo due giorni diinsieme a Massimiliano Morra e Myriam Catania."Potrei impazzire qui dentro, non ho questa fiducia in me stesso che non lo farò", afferma il giovane influencer milanese rivolgendosi direttamente al GF, "anzi, ho già visto oggi forti segni di cedimento a livello psicologico ed emotivo". "Fino a che punto di esaurimento volete che arrivi affinché io possa rivarcare le soglie di una casa normale?", si chiede Zorzi, "non ho fiducia nella mia boccia ferma, sappiatelo".