GF Vip, Stefania Orlando riceve la telefonata della mamma

Al Grande Fratello Vip per alcuni concorrenti è la serata delle grandi sorprese e dopo Pierpaolo Pretelli e la commozione di Massimiliano Morra, anche Stefania Orlando ha potuto risentire la mamma, che proprio lunedì 2 ottobre ha spento 86 candeline.



Nel corso della quindicesima puntata la showgirl è stata invitata in confessionale per rivivere alcuni toccanti momenti della sua infanzia e qui ha ricevuto la telefonata della mamma. Una conversazione capace di annullare, come ha sottolineato anche Alfonso Signorini, qualsiasi scontro, in particolare quello con Elisabetta Gregoraci che si commuove e aggiunge: "La mamma è sempre la mamma".







