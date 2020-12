GF Vip, Pupo: "Ho avuto un'infatuazione per un uomo"

Un Pupo inedito esce allo scoperto e durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip svela di aver perso la testa, in passato, per un giovane tecnico del suono.



Durante l'appuntamento di venerdì 11 dicembre, è stata mostrata una toccante lettera rivolta a Francesco Oppini, che Cristiano Malgioglio ha scritto mettendosi nei panni di Tommaso Zorzi e condividendo tutte le sensazioni che hanno travolto il giovane influencer in queste ultime settimane.



L'artista ha quindi preso la parola rivelando le difficoltà degli amori omosessuali, che a suo parere non trovano spesso un porto sicuro dove attraccare i propri sentimenti. Alfonso Signorini prende però le distanze dall'opinione di Malgioglio: "Ci sono amori bellissimi che durano da una vita tra persone che hanno avuto la fortuna di incontrarsi".



Nella questione interviene anche Pupo: "Negli anni Ottanta a me è capitato di provare una simpatia particolare per un fonico che lavorava con me. Sono eterosessuale, ho avuto tante donne bellissime, ma presi un'infatuazione per questo ragazzo, che si chiamava Riccardo, a tal punto da scrivere addirittura una canzone per lui. E misi in discussione un sacco di cose".





