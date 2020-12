GF Vip, Pierpaolo Pretelli ripensa ad Ariadna Romero

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante per Pierpaolo Pretelli. Tanto che il concorrente non smette di ripensare all'incontro che ha avuto con la sua ex compagna Ariadna Romero: "Rispetto alle ultime volte che l'ho sentita - spiega il ragazzo - l'ho trovata molto diversa, magari in questi due anni e mezzo ha maturato un ricordo diverso rispetto al Pierpaolo che conosceva".



Pierpaolo continua la sua confessione con Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò: "Quest'incontro mi porta a fare delle riflessioni - dice - l'unica cosa che mi rende triste è non essere riuscito a mantenere l'unione con la mia figlia".



