GF VIP Party, Tommaso Zorzi prova a uscire dalla casa durante la diretta

Durante la puntata del 5 ottobre diAwed e Annie Mazzola sono ai saluti finali quando sorprendonomentre cerca di uscire dalla casa: l'influencer si lamenta per un dolore e sembra intenzionato ad abbanondare il gioco.Durante la puntata sono tanti i temi affrotnati: la squalifica di Denis Dosio, i guai della contessa, i drammi di Tommaso Zorzi. Awed ed Annie seguono come sempre la diretta dalla casa, questa volta con un'ospite d'eccezione: l'attrice, modella e pupa Marina Evangelista.Dopo aver costretto a una gara di strip Stefano Beacco , il pupo vincitore dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, Awed ed Annie sottopongono alla pupa Marina una serie di domande su Pierpaolo, che lei dimostra di conoscere molto bene. Ma perché?