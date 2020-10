GF VIP Party, Patrick Ray Pugliese rifà la scena della suite

“Brindiamo alla mia libertà emotiva e a una vita bellissima”. La frase iconica, pronunciata davent’anni fa nella suite del Grande Fratello, viene ripetuta durante la puntata del 6 ottobre delA dirla sempre lui, Patrick Ray Pugliese, ospite di Awed ed Annie Mazzola. Con i conduttori, Patrick ha rivissuto il momento della, ma anche parlato di come è cambiato il GF in questi vent’anni: “Noi non avevamo contatto con l’esterno. Oggi ci sono delle interazioni frequenti, come Garko. O fanno vedere cosa hanno scritto i giornali. Questo cambia l’atteggiamento di chi è nella casa”.Patrick, che è stato nella casa per ben tre edizioni,ai nuovi inquilini: “Questi stanno in casa e non dicono niente. Dovrebbero prendere secchi di letame e lanciarli addosso a un altro coinquilino. Noi facevamo scherzi, facevamo succedere delle cose”. Fra tutti, l’ex concorrente punta su Francesco: “Confido che Oppini possa creare situazioni comiche”.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.