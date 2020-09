GF VIP Party, Massimo Merluzzo doppia i concorrenti della casa

Da Paperino a Pluto, da Topolino a Topo Gigio. E poi Gandalf, Silente, Cristian De Sica.sa doppiare decine di personaggi. Ma cosa succede se gli si chiede di doppiare in diretta deiÈ la sfida che Annie Mazzola e Awed lanciano allo youtuber e doppiatore nella puntata di lunedì 28 settembre di. Il risultato? Potete vederlo qui sopra.Per non perdersi mai il GF Vip Party, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.