GF VIP Party, la puntata dell'11 novembre

L'opinionista del Grande Fratello Vipè ospite della puntata didi"È una ediizione totalmente diversa da quella che ho fatto l'anno scorso con Alfonso. Le dinamiche, le terapie di famiglia che quest'anno il GF si è preso a cuore sono molto più frequenti di quelle sentimentali", spiega il cantante, "nessuno può gestire meglio il gossip, il trash, il popolare di una persona di cultura: mi fido ciecamente di Alfonso". Awed e Annie Mazzola si sottopongono poi a La posta del GF Vip Party, rispondendo alle domande dei follower e si collegano con la Casa, dove i coinquilini stanno organizzando un terribile gioco per la serata. Qui sopra la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello