GF VIP Party, la puntata del 9 ottobre

Cosa succederà nella puntata del 9 ottobre del Grande Fratello Vip? Fioccano le previsioni con Annie e Awed durante, per provare a indovinare chi sarà il primo a pingere in prima serata, che ne sarà di Franceska e con chi litigherà Tommaso.Ospite speciale della puntata di GF VIP Party:, concorrente del primo Grande Fratello nel 2000, che ha vissuto all’interno della casa per tre mesi, venendo eliminata dopo ben 85 giorni. Per questo e per tutto il resto qui sopra la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.