GF VIP Party, la puntata del 5 novembre

“Love è un po' romanzo, un po' saggio, un po' autobiografia". Nella puntata di giovedì 5 novembre dilegge ad Annie alcuni passaggi del libro di Fulvio Abbate, tra capitoli dedicati all'autoerotismo e al meteorismo.Ma non solo: direttamente dal Grande Fratello 4, ospite di puntata è Tommaso Vianello, meglio noto come dj. Nel 2004 è stato nella Casa per ben 99 giorni. Qui sopra la puntata integrale con l'intervista.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello