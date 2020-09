GF VIP Party, la puntata del 30 settembre

Il look della, una, un. Questi gli ingredienti della puntata didel 30 settembre. Awed ed Annie seguono come sempre la diretta dalla casa, ma non si tirano indietro quando c’è da sporcarsi le mani.Nel momento beauty, Annie Mazzola spiega come agghindarsi per trasformarsi nella chica mala, la ragazza ideale. E Awed è costretto a una gara di strip con Stefano Beacco , il pupo vincitore dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Chi vincerà? Qui sopra la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.