GF VIP Party, la puntata del 30 ottobre

Nella puntata di venerdì 30 ottobre diarriva come ospitedei, nome d'arte di Andrea Fumagalli, musicista e cofondatore del gruppo insieme a Morgan.Awed e Annie lo hanno invitato per parlare del suo rapporto con Guenda Goria, di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il musicista racconta di quando si sono conosciuti e la riempie di complimenti. In alto, la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello