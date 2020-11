GF VIP Party, la puntata del 3 novembre

Nella puntata di martedì 3 novembre diarriva come ospite Daniel Greco, comico, cantante, content creator famoso per i suoi video-parodia di canzoni come Ragazza di periferia o Non mi basta più di Baby K, ma soprattutto: “gay trash ambassador”.Con luiparlano delle dinamiche della casa. Ma non solo: è tempo di fare il famoso recappone del serale, tra nuovi nominati e lavate di capo da parte di Alfonso Signorini Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello