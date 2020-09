GF VIP Party, la puntata del 29 settembre

Alsi parla di. Non solo per le sue sfuriate contro Franceska Pepe e per la suo uscita contro Gabriel Garko , ma anche grazie a un ospite speciale: il suo amicoClaudio Sona, che si collega a GF VIP Party nel giorno del suo 33esimo compleanno, è celebre per essere stato il primo tronista della versione. Ma ad Awed e Annie Mazzola interessa più la sua relazione passata con il concorrente della casa del Grande Fratello Vip.Questo e molto altro nella puntata di martedì 29 settembre, che potete rivedere qui sopra. Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.