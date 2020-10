GF VIP Party, la puntata del 29 ottobre

Nella puntata di giovedì 29 ottobre diarriva come ospite, ex concorrente del Grande Fratello 4 e vincitrice di quell'edizione.Awed e Annie le fanno alcune domande sulla sua esperienza al GF, dal primo Tugurio del reality alla cotta per Tommy Vee, e anche per capire quanto è cambiata l'avventura nella casa per i concorrenti. Oggi poi si inaugura la rubrica Il club del libro: ogni giorno viene analizzato il libro pubblicato da uno dei concorrenti di questa edizione. In alto, la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello