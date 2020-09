GF VIP Party, la puntata del 28 settembre

È lunedì e alè ora delle previsioni su cosa succederà nella puntata serale del Grande Fratello Vip: chi sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione? Signorini come affronterà le continue liti tra Franceska Pepe e gli altri inquilini della casa?Annie Mazzola e Awed ne parlano con l'ospite speciale della puntata:, doppiatore e youtuber. Maurizio ha doppiato serie televisive e cartoni animati, è famoso per saper fare magistralmente la voce di Gandalf, Silente, Cristian De Sica, Pippo e molti altri. E a GF VIP Party si cimenta in un doppiaggio molto particolare.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.