GF VIP Party, la puntata del 27 ottobre

Nella puntata di lunedì 27 ottobre diarriva come ospite, talent manager del concorrente del Grande Fratello VipCon luifanno il punto sul percorso di Tommaso e sulle dinamiche interne della Casa, oltre a interagire con i fan del concorrente che scrivono attraverso gli account social di Zorzi.Ma non solo: essendo martedì, spazio ai recapponi di Awed sulla puntata della sera prima. E come sempre, un occhio alla diretta per scoprire cosa stanno facendo i vip. In alto, tutta la puntata del 27 ottobre on demand.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello