GF VIP Party, la puntata del 25 settembre

È venerdì e alsi fa un bilancio sulla situazione all’interno della casa, in vista delle eliminazioni della puntata serale. Annie Mazzola e Awed sono pronti a commentare il meglio e il peggio deitra le liti di Franceska Pepe, la non sensibilità di Fulvio Abbate, quel bel tenebroso di Massimiliano Morra e le cadute di Matilde Brandi.Ma i conduttori non si tirano indietro neanche davanti a dure prove di recitazione, sulle note di. Questo e molto altro nella puntata del 25 settembre, visibile qui sopra.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.