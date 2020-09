GF VIP Party, la puntata del 23 settembre

c’è un ospite speciale:, uno dei concorrenti più famosi della prima edizione del GF, chiamato dalla Gialappa’s ottusangolo, che è rientrato nella Casa nella scorsa edizione del GF Vip.Con luiconversano sul passato e sul presente del reality. Ma non solo: durante la puntata spazio a un momento beauty con un tutorial per truccarsi come la contessa De Blanck e ovviamente ai commenti in diretta dei concorrenti della Casa, particolarmente fissati sul problema bagno.Qui sopra la puntata integrale. Per non perdersi mai l’appuntamento con il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.