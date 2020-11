GF VIP Party, la puntata del 23 novembre

alAwed e Annie Mazzola, nella prima puntata con il nuovo orario serale, intervistanoIl conduttore del reality, ospite di GF VIp Party, regala uno scoop: "Nella Casa entrerà uno sportivo dichiaratamente omosessuale ", dice Alfonso, lasciandosi sfuggire che Tommaso Zorzi in passato avrebbe cercato - senza riuscirci - di mettersi in contatto con l'atleta. Questo e molto altro nella puntata di lunedì 23 novembre.A partire da lunedì 23 novembre, in concomitanza con le puntate del Grande Fratello VIP su Canale 5, il programma esclusivo di Mediaset Play condotto da Annie Mazzola e Awed si sposta alle 20,30 e si allunga a due ore di diretta.Dalle 20.30 alle 21.30 spazio alle anticipazioni della puntata di Canale 5, con tanti ospiti, giochi e lettura di tweet e meme. Awed e Annie assisteranno alla preparazione dei vipponi, spiandoli attraverso la diretta di Mediaset Extra. Con l'inizio della puntata su Canale 5, spazio ai commenti della puntata diretta da Alfonso Signorini. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello